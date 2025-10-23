آغاز طرح ورزش خانوادگی شهید خرازی در تبریز
معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش آذربایجانشرقی از آغاز طرح شهید خرازی در مدارس ناحیه ۴ تبریز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،سارا موسوی فرید گفت: طرح ورزش خانوادگی شهید خرازی در قالب المپیاد ورزشی خانوادگی درونمدرسهای با هدف افزایش نشاط خانوادگی و ارتقای سطح پویایی جامعه در حال اجراست و ناحیه ۴ تبریز به عنوان پایلوت در سطح استان آذربایجان شرقی انتخاب شده است.
وی افزود:طرح شهید خرازی شامل تمامی دورههای تحصیلی است و در روزهای پنجشنبه و جمعه با پوشش ۲۰ درصدی مدارس کشور اجرا میشود. این طرح با برگزاری مسابقات، جشنوارهها و فعالیتهای ورزشی و سلامتمحور در مدارس، زمینهساز تقویت پیوند، صمیمیت و همدلی بین اعضای خانواده و دانشآموزان با والدین آنان خواهد بود.
معاون تربیت بدنی آموزش و پرورش آذربایجان شرقی گفت: این طرح در استان در ۴۰ ناحیه و منطقه و در بیش از سه هزار مدرسه اجرا میشود. از دیگر اهداف اجرای این طرح ایجاد نشاط، شادابی و ارتقای سلامت عمومی خانوادهها و جامعه عنوان شده است.
موسوی فرید اظهار داشت: در راستای تحقق اهداف این طرح با حمایتهای جعفری معاونت محترم تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش و با همکاری صادقی مدیر کل آموزش و پرورش استان اعتبارات ویژهای برای افزایش سرانه فضاهای ورزشی و تامین تجهیزات ورزشی مدارس در مناطق و نواحی استان اختصاص یافته و تمهیدات لازم در این زمینه پیشبینی شده است.