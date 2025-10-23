تولیت آستان قدس رضوی گفت: توسعه زیرساخت‌های زیارت از مهم‌ترین کار‌هایی است که دولت باید به آن ورود کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،تولیت آستان قدس رضوی در هفتمین جلسه کارگروه زیارت که با حضور وزیر امور خارجه، وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، استاندار خراسان رضوی و مدیران اجرایی استان در حرم امام رضا (ع) برگزارشد گفت: کار آستان قدس رضوی شناخت و آگاهی بخشی فرهنگ رضوی به زائران است و تسهیل در امور زائران و ایجاد زیرساخت‌های مناسب را دولت باید فراهم کند.

سید عباس عراقی وزیر امور خارجه هم در این دیدار گفت؛ تسهیل در صدور ویزا، توسعه پرواز‌های خارجی به مشهد، ایجاد کنسولگری‌های کشور‌های مختلف در این کلانشهر و برگزاری همایش‌های بین المللی مهم‌ترین راه توسعه دیپلماسی منطقه‌ای است.

رضا صالحی امیری وزیر میراث‌فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هم گفت: تسهیل گری در امور زیارت، ساخت زیر ساخت‌ها به ویژه حمل و نقل ریلی برقی می‌تواند توسعه پایدار در دیپلماسی منطقه داشته باشد

غلامحسین مظفری استاندار خراسان رضوی هم گفت: مشهد از گذشته دور مبدع گفت‌و‌گو ادیان بود و این می‌تواند ظرفیتی بزرگ برای گفت‌و‌گو و دیپلماسی در همه حوزه‌ها باشد.

تسهیل زیارت برای زائران، رسیدگی به مسائل شهری مشهد، توسعه ریلی، چادر‌های هوایی و بزرگ راه‌ها مهم‌ترین موضوعات ارائه شده از سوی استاندار در این نشست بود.