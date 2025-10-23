به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ رسول رستمی افزود: در زمان حاضر حدود ۲۲ هزار تن گندم از ظرفیت داخلی در استان در حال ذخیره‌سازی است.

وی یادآورشد: با پهلوگیری کشتی ۳۰ هزار تنی در هفته اول آبان‌ماه، ذخیره گندم استان تا پایان سال تامین خواهد شد.

رستمی گفت: با همکاری بخش‌های خصوصی و دولتی، ذخیره کالا‌های اساسی در شرایط بسیار خوبی قرار دارند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر ادامه داد: با نظارت دقیق در تمامی زنجیره‌های مرتبط با تولید، کشتارگاه‌ها، فروشگاه‌ها و عرضه در بازار، قیمت‌ها براساس نرخ‌های مصوب کنترل خواهد شد.