پخش زنده
امروز: -
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر گفت: با تدابیر انجام شده وضعیت ذخیره کالاهای اساسی در این استان مطلوب است و برای تقویت ذخیره برخی از کالاها نیز برنامه ریزی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ رسول رستمی افزود: در زمان حاضر حدود ۲۲ هزار تن گندم از ظرفیت داخلی در استان در حال ذخیرهسازی است.
وی یادآورشد: با پهلوگیری کشتی ۳۰ هزار تنی در هفته اول آبانماه، ذخیره گندم استان تا پایان سال تامین خواهد شد.
رستمی گفت: با همکاری بخشهای خصوصی و دولتی، ذخیره کالاهای اساسی در شرایط بسیار خوبی قرار دارند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر ادامه داد: با نظارت دقیق در تمامی زنجیرههای مرتبط با تولید، کشتارگاهها، فروشگاهها و عرضه در بازار، قیمتها براساس نرخهای مصوب کنترل خواهد شد.