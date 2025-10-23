پخش زنده
امروز: -
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری هرمزگان، از تغییر ساعت کاری اداره های استان از روز شنبه سوم آبان ماه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، محمد رضا پاکروان معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری هرمزگان گفت: بر اساس تصمیم اتخاذ شده و با تأیید استاندار محترم، ساعت کاری دستگاههای اجرایی، مؤسسات عمومی دولتی و غیر دولتی، شهرداریها و بیمههای استان از روز شنبه سوم آبان ماه ۱۴۰۴ تا اطلاع بعدی، از ساعت ۶:۴۵ صبح تا ۱۴:۴۵ تعیین شده است.
وی افزود: فعالیت واحدهای عملیاتی دستگاههای خدمات رسان، بخشهای اجرایی و خدماتی شهرداریها، مراکز بهداشتی و درمانی، بیمارستانها (به جز بخش اداری آنها به طوری که خللی در کار مردم ایجاد نکند)، اورژانس ها، مراکز امدادرسانی جادهای و خدمات عمومی، پاسگاههای انتظامی و نظامی، همچنین دستگاههای مشمول ماده ۱۲ قانون امور گمرکی، نیروهای نوبتکاری و شیفتگردان به دلیل ماهیت خدمات رسانی خود، مطابق با تصویب نامه شماره ۲۴۳۱۸۷ / ت ۶۰۱۰۱۱ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ هیأت محترم وزیران فعالیت خواهند داشت.
بیشتر بخوانید؛ اعلام ساعت کاری مدارس هرمزگان
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری گفت: ساعت کاری شعب بانکها توسط شورای هماهنگی بانکهای استان اعلام خواهد شد و میزان کاهش ساعت کاری ادارات تا سقف مقرر قانونی، با دورکاری جبران میشود.