به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، محمد رضا پاکروان معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری هرمزگان گفت: بر اساس تصمیم اتخاذ شده و با تأیید استاندار محترم، ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات عمومی دولتی و غیر دولتی، شهرداری‌ها و بیمه‌های استان از روز شنبه سوم آبان ماه ۱۴۰۴ تا اطلاع بعدی، از ساعت ۶:۴۵ صبح تا ۱۴:۴۵ تعیین شده است.

وی افزود: فعالیت واحد‌های عملیاتی دستگاه‌های خدمات رسان، بخش‌های اجرایی و خدماتی شهرداری‌ها، مراکز بهداشتی و درمانی، بیمارستان‌ها (به جز بخش اداری آن‌ها به طوری که خللی در کار مردم ایجاد نکند)، اورژانس ها، مراکز امدادرسانی جاده‌ای و خدمات عمومی، پاسگاه‌های انتظامی و نظامی، همچنین دستگاه‌های مشمول ماده ۱۲ قانون امور گمرکی، نیرو‌های نوبت‌کاری و شیفت‌گردان به دلیل ماهیت خدمات رسانی خود، مطابق با تصویب نامه شماره ۲۴۳۱۸۷ / ت ۶۰۱۰۱۱ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ هیأت محترم وزیران فعالیت خواهند داشت.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری گفت: ساعت کاری شعب بانک‌ها توسط شورای هماهنگی بانک‌های استان اعلام خواهد شد و میزان کاهش ساعت کاری ادارات تا سقف مقرر قانونی، با دورکاری جبران می‌شود.