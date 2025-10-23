به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حق‌شناس، در مراسم قدردانی از دانش‌آموزان برگزیده جشنواره قرآنی مدارس سما استان که در سالن اجتماعات دانشگاه آزاد اسلامی رشت برگزار شد با اشاره به اینکه آموزش و پرورش، پایه و اساس توسعه کشور است گفت: اگر شیوه‌های آموزشی و تربیتی در مقاطع ابتدایی، متوسطه اول و دوم به درستی انجام شود، دانشجویان آینده نیز با سطح کیفی آموزشی و مهارت کافی به دانشگاه‌ها راه خواهند یافت.

وی همچنین با اشاره به اهمیت تعلیم و تربیت با رویکرد معنوی و اخلاقی گفت: آموزش واقعی باید با مفاهیم فرهنگی و اعتقادی همراه باشد و در این بین نقش اولیای مدرسه و اولیای دانش آموزان به ویژه مادران در رشد و تعالی دانش‌آموزان بسیار قابل توجه است.

استاندار گیلان با اشاره به دستاورد‌های علمی و پژوهشی استان در زمینه توسعه منابع انسانی افزود:خوشبختانه دستگاه‌های مختلف دربخش‌های صنعتی وپژوهشی، موفقیت‌های قابل توجهی داشته‌اند و پژوهش‌های اثرگذار بسیاری برای ارتقای کیفیت زندگی مردم انجام شده است.

محمدرضا احمدی سنگری یکی از نمایندگان مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی هم در این مراسم ضمن قدردانی از برگزار کنندگان چنین مراسمی گفت: شهدای دفاع مقدس، شهدای امنیت، سلامت و مدافعان حرم و همه کسانی که در راه خدا به شهادت رسیدند، با شهادتشان راه را به ما نشان داده‌اند.

وی به اهمیت تربیت دانش آموزان بر اساس آموزه‌های قرآن و اهل بیت علیهم السلام اشاره کرد و افزود: تربیت دینی نسل جدید مستلزم ترویج معنویات و اخلاقیات در سنین پایین از جمله دانش آموزان است.

در این مراسم از دانش آموزان برگزیده مدارس سما استان گیلان که در جشنواره قرآنی حائز رتبه برتر شده بودند تجلیل شد.