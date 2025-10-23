تداوم خدمات جهادی گروه پزشکی در ایلام
گروه جهادی پزشکی در قالب یک تیم ۲۵ نفره، ارائه خدمات پزشکی رایگان به شهروندان ایلامی را تداوم بخشیده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ اردوی چند تخصصی پزشکی توسط گروه جهادی شهید داریوش رضایی نژاد و با همکاری بسیج دانشگاه علوم پزشکی و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) برگزار شد.
این اردو با حضور ۱۰ دندانپزشک و تعداد ۱۵ نفر جهت انجام خدمات آموزش بهداشت، مامایی و غربالگری چشم و دهان و دندان برگزار شده است.
این اقدام با هدف ارتقای سلامت عمومی، کمک به اقشار کمبرخوردار و گسترش روحیه نوعدوستی و خدمترسانی جهادی در سطح استان انجام میشود.