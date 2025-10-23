گروه جهادی پزشکی در قالب یک تیم ۲۵ نفره، ارائه خدمات پزشکی رایگان به شهروندان ایلامی را تداوم بخشیده است.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ اردوی چند تخصصی پزشکی توسط گروه جهادی شهید داریوش رضایی نژاد و با همکاری بسیج دانشگاه علوم پزشکی و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) برگزار شد.

این اردو با حضور ۱۰ دندانپزشک و تعداد ۱۵ نفر جهت انجام خدمات آموزش بهداشت، مامایی و غربالگری چشم و دهان و دندان برگزار شده است.

این اقدام با هدف ارتقای سلامت عمومی، کمک به اقشار کم‌برخوردار و گسترش روحیه نوع‌دوستی و خدمت‌رسانی جهادی در سطح استان انجام می‌شود.