عملیات احداث تصفیه خانه فاضلاب مجتمع‌های مسکونی کوهسار، مسکن مهر و مسکن ملی کلیبر آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، رضوانی نماینده مردم کلیبر، خداآفرین و هوراند در مجلس شورای اسلامی در این خصوص گفت: مسکن‌های مهر و ملی و نیز مجتمع کوهسار کلیبر با توجه به اینکه در زمین صخره‌ای احداث شده‌اند با مشکل دفع فاضلاب روبه هستند و امروز تصفیه خانه فاضلاب این مجتمع‌ها با اعتباری افزون بر ۲۰ میلیارد تومان آغاز شد.

وی با اشاره به لزوم تصفیه فاضلاب در تامین امنیت بهداشت عمومی و صیانت از محیط زیست گفت: این تصفیه خانه مجهز به تجهیزات تصفیه فاضلاب پیشرفته خواهد شد و برای همیشه مشکل دفع و تصفیه فاضلاب این مجتمع‌های مسکونی را برطرف خواهد کرد.