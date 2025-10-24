پخش زنده
با هدف نکوداشت هفته خوشنویسی ۵۰ اثر فاخر از ۱۴ هنرمند خوشنویس میاندوآبی در معرض دید هنردوستان قرار گرفته است
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ به مناسبت هفته خوشنویسی، نمایشگاهی از آثار برجسته هنرمندان خوشنویس با حضور جمعی از علاقهمندان، هنرمندان و مسئولان فرهنگی در نگارخانه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گشایش یافت.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان میاندوآب گفت: در این نمایشگاه، ۵۰ اثر فاخر از ۱۴ هنرمند خوشنویس در معرض دید عموم قرار گرفته است.
محمود نیکمرام افزود: هدف از برگزاری این رویداد فرهنگی، تعمیق حس ایراندوستی، ترویج هنر اصیل ایرانی-اسلامی و گرامیداشت مقام والای خوشنویسان است.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: آثار ارائه شده در این نمایشگاه شامل قالبهای متنوعی از جمله چلیپا، نستعلیق، دفترنویسی و ثلث قرآنی است و در قالب اشعار هنرمندان برجسته و فاخر ایران به نمایش گذاشته شدهاند.
وی با اشاره به اهمیت خوشنویسی در هویت فرهنگی ایرانیان گفت:خوشنویسی یکی از برجستهترین جلوههای هنر اسلامی و ایرانی است که در ترویج فرهنگ، اخلاق و معنویت نقش مؤثری داشته و برگزاری چنین نمایشگاههایی میتواند به شناخت و توجه بیشتر نسل جوان نسبت به این هنر فاخر کمک کند.
این نمایشگاه به مدت ۵ روز و از ساعت ۸ صبح تا ۳ بعدازظهر برای بازدید عموم علاقهمندان در محل نگارخانه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان میاندوآب دایر است.