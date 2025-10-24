فرمانده انتظامی استان: سند معماری فراجای آینده، تجسمی از آینده‌ای است که در آن پلیس و مردم در کنار یکدیگر ضامن نظم، امنیت و امید خواهند بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سردار احمد نگهبان در جلسه تبیین معماری فراجای آینده گفت: سند معماری فرای آینده حاصل نگاهی نو به ماموریت، ساختار و آینده فراجاست.

وی با اشاره به انتخاب استان یزد به عنوان استان «پایلوت در خصوص اجرای معماری فراجای آینده» افزود: این سند، نقشه راهی برای گذار از وضع موجود و رسیدن به پلیسی هوشمند، مردم پایه و دانش بنیان است.

فرمانده انتظامی استان یزد تصریح کرد: در این سند، محور اصلی تحول در فرماندهی انتظامی بر مبنای فناوری، چابکی سازمانی و تعامل سازنده با مردم ترسیم شده است.

وی ادامه داد: پلیس در معماری فراجای آینده؛ پلیسی است که با بهره گیری از هوش مصنوعی، داده محوری و مدیریت دانش نه تنها حافظ امنیت است بلکه همراه جامعه در مسیر آرامش و توسعه کشور قدم بر می‌دارد.

رئیس پلیس استان یزد خاطرنشان کرد: بی تردید اجرای کامل و دقیق این سند نیازمند همدلی، آموزش مستمر، نوسازی فرآیند‌ها و نگاه آینده نگر در تمامی سطوح فراجا است.

وی یادآور شد: امروز با ایمان به ظرفیت‌های انسانی و با تکیه بر رهنمود‌های مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در مسیر رسیدن به پلیسی مقتدر، هوشمند و مردم مدار گام برمی داریم.