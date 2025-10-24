رییس دانشگاه آزاد اسلامی گیلان گفت: بیش از ۴۰۰ نفر از استادان، دانشجویان و کارکنان این دانشگاه، صبح امروز مسافت ۵ کیلومتری تا مسکن مهر را پیاده طی کردند.

همایش پیاده روی خانوادگی ویژه کارکنان ، اساتید و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت همایش پیاده روی خانوادگی ویژه کارکنان ، اساتید و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت همایش پیاده روی خانوادگی ویژه کارکنان ، اساتید و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت همایش پیاده روی خانوادگی ویژه کارکنان ، اساتید و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان؛ رییس دانشگاه آزاد اسلامی گیلان گفت: در این همایش پیاده روی، بیش از ۴۰۰ نفر از دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت و مدارس این دانشگاه، مسافت ۵ کیلومتری رفت و برگشت از مزار شهدای گمنام دانشگاه تا میدان دوم مسکن مهر را پیاده روی کردند.

مجتبی ملکی چوبری با بیان اینکه این همایش به مناسبت هفته تربیت بدنی و با هدف «تحکیم خانواده و سلامت روان» و با همین شعار برگزار شد، افزود: در پایان این همایش، به ۷۰ شرکت کننده به قید قرعه جوایزی اهدا شد.

۲۶ مهر تا دوم آبان هفته تربیت بدنی نام دارد.