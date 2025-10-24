پخش زنده
در پی توافق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با بنیاد ایران پیشرفته، پارک علم و فناوری جدیدی با تمرکز بر توسعه هوش مصنوعی و فناوریهای نوظهور در تهران ایجاد میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بهدنبال توسعه همکاریهای مشترک بین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با بنیاد ایران پیشرفته در حوزه فناوری و مسائل نخبگانی، دکتر محمد مخبر، موسس این بنیاد و مشاور و دستیار ویژه مقام معظم رهبری، با حضور در وزارت عتف، با دکتر حسین سیمایی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دیدار و گفتوگو کرد.
دکتر مخبر در این رویداد با دکتر حسین سیمایی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دیدار و در حوزه فناوری و مسائل نخبگانی گفتوگو کرد.
در این دیدار، پیشنهاد ایجاد پارک علم و فناوری پیشرفته با تمرکز بر هوش مصنوعی و فناوریهای نو در شهر تهران با سرمایهگذاری بنیاد ایران پیشرفته مطرح شد.
همچنین در حوزه فرهنگی و مرتبط با نخبگان و دانشجویان، توافقاتی میان وزارت علوم و بنیاد ایران پیشرفته صورت گرفت. برگزاری رخدادهایی چون «فکرآورد»، همکاری در امور رفاهی مانند توسعه خوابگاههای دانشجویی، تجهیز آزمایشگاههای دانشگاهها و سرمایهگذاری در حوزههای مورد نیاز از جمله این توافقها بود.
این دیدار دومین دیدار وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و مشاور و دستیار ویژه مقام معظم رهبری بود که در آن مقرر شد همکاریها در قالب یک تفاهمنامه رسمی دنبال شود.
بنیاد ایران پیشرفته، نهادی است که به دستور مقام معظم رهبری تأسیس شده و مأموریت دارد در حوزه نخبگان و جوانان فعالیتهای راهبردی خود را گسترش دهد.