به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالی‌زاده در نشست شورای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی افزود: مدیریت منابع آبی محدود استان با اولویت تأمین آب شرب پایین‌دست و نجات نخیلات، دغدغه اصلی دستگاه اجرایی است و برای هر پیشنهاد عملی از سوی بخش خصوصی آماده همکاری هستیم.

وی با اشاره به حساسیت شرایط آبی استان، خاطرنشان کرد: دغدغه اصلی ما اطمینان از رسیدن آب به شهر‌های پایین‌دست مانند آبادان و خرمشهر در حوضه کارون و همچنین حفظ و پایداری نخلستان‌ها در حوضه‌های مارون و شادگان است.

استاندار خوزستان افزود: ما برای مدیریت شوری آب در رودخانه کرخه که در مقطعی به ۳۰ تا ۴۰ هزار‌ای سی رسید و بهبود شرایط، بیش از ۳۰ جلسه برگزار کرده‌ایم و رهاسازی‌های اخیر آب نیز با هدف حراست از نخیلات و با در نظر گرفتن آورد موجود انجام شده است.

موالی‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع الگوی کشت پرداخت و اعلام کرد: ما کشت معیشتی را به رسمیت می‌شناسیم و برای آن سقفی تعریف می‌کنیم، اما با کشت تجاری در شرایط کنونی مخالفیم. مدیریت آب نیازمند نگاهی جامع و به هم پیوسته است و باید مسائل به صورت عینی و میدانی بررسی شوند.

استاندار خوزستان با اشاره به پیگیری‌های جدی برای حل معضل آب پایین‌دست، تأکید کرد: ما بحث رساندن آب به پایین‌دست را در شورای تأمین استان مطرح کرده‌ایم. حتی در جریان آتش‌سوزی هورالعظیم نیز به طور مستقیم در محل حاضر شدم تا همراه سایر مسئولان، تصمیم‌گیری لازم را برای مدیریت این بحران انجام دهیم.

موالی‌زاده با تأکید بر محدودیت منابع آبی استان، گفت: بانک آب خوزستان محدود است و بایستی از آن به درستی محافظت و مدیریت کنیم. همین الان درگیر این دو راهی هستیم که آب کرخه را برای اطفای آتش‌سوزی در هورالعظیم رها کنیم یا برای کشت پاییزه ذخیره نماییم. این تصمیم‌ها، مدیریت دقیق می‌طلبد.

وی با اشاره به پیشنهاد‌های مطرح شده از سوی فعالان اقتصادی، ابراز کرد: از پیشنهاد‌های عملی و قابل تحقق شما استقبال می‌کنیم. اگر شیوه‌ای غیر از روش‌های کنونی برای رهاسازی آب و نجات نخیلات سراغ دارید، آماده شنیدن و همکاری هستیم. پیشنهاد می‌کنم در یک جلسه تخصصی با حضور مدیران مربوطه، این مباحث را به صورت متمرکز دنبال کنید.

در ادامه این نشست تخصصی، نمایندگان بخش خصوصی به بیان دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های خود پرداختند. پیام باقری، نایب‌رئیس اتاق ایران، با اشاره به چالش‌های تولید خرما اعلام کرد: افزایش بهای نهاده‌ها، قدرت رقابت را از تولیدکنندگان گرفته و سیاست‌های ارزی، چالش‌های جدی برای صادرات ایجاد کرده است. وی خواستار مستثنی شدن صادرات محصولات کشاورزی از نظام پیمان‌سپاری ارزی شد.

شهلا عموری، رئیس اتاق بازرگانی اهواز، با اشاره به تخریب محیط زیست بر اثر شوری آب و خاک پیشنهاد داد: برای نجات نخلستان‌ها که با زندگی مردم عجین شده، یک صندوق توسعه خرما با مدیریت مشترک دولت و بخش خصوصی تأسیس شود.

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام، بر استفاده از ظرفیت‌های مالی تأکید کرد و گفت: سطح استفاده استان خوزستان از منابع و تسهیلات بانکی باید افزایش یابد.

وی افزود: منابع صندوق توسعه ملی باید در مسیر توسعه صنعت خرما و ایجاد ارزش افزوده با رویکرد صادرات، مورد استفاده قرار گیرد.

در پایان نشست و با پیشنهاد عبدالله مهاجر دارابی، عضو هیأت رئیسه اتاق ایران، مقرر شد که موضوع بررسی اختلاف نظرات درباره آمار تولید و صادرات خرما، برای پیگیری نهایی به شورای گفت‌وگوی ملی ارجاع داده شود.