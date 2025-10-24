پخش زنده
امروز: -
جمعیت هلال احمر هرمزگان با هدف کمک به نیازمندان طرح نذر خدمت را در بخش لیردف شهرستان جاسک اجرا کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مدیرعامل جمعیت هلالاحمر هرمزگان گفت: در این طرح خدمات امدادی، درمانی و معیشتی به ارزش بیش از سه میلیارد تومان با هدف خدمترسانی به مردم نیازمند بخش لیردف برنامهریزی و اجرا شد.
مختار سلحشور افزود: از جمله این اقدامات ویزیت رایگان بیماران با حضور گروه ۳۰ نفره پزشکی شامل متخصصان داخلی، عمومی، زنان، اطفال، روانشناس، مامایی، سونوگرافی، پرستاری و تزریقات است.
وی گفت: همچنین آزمایشهای غربالگری بانوان و توزیع داروی رایگان به مدت دو روز در شهرستان جاسک صورت گرفت.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان هرمزگان افزود: در کنار خدمات درمانی تیم سحر هلالاحمر نیز کلاسهای آموزشی و روانشناسی در مدت دو روز برای خانوادهها برگزار کرد.
بیشتر بخوانید: آموزش محله محور هلال احمر هرمزگان درباره پشه آئدس
سلحشور گفت: در حوزه پشتیبانی و کمکهای معیشتی نیز ۱۹ مخزن آب، پنج تُن آرد، ۱۰۰ بسته غذایی، ۵۵۰ بسته بهداشتی، ۲۰ اجاق گاز و پنج هزار بطری آب معدنی بین مردم توزیع شد.
وی افزود: اجرای چنین برنامههایی در مناطق کمبرخوردار، جلوهای از روح نوعدوستی و همدلی مردم و داوطلبان جمعیت هلالاحمر است که همواره در مسیر خدمت به مردم تلاش میکنند.
احمد نفیسی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان نیز در اجرای مراسم طرح نذر خدمت جمعیت هلالاحمر گفت: خدمات ارزشمندی که امروز در لیردف ارائه شد نماد همبستگی اجتماعی و تلاشهای مؤثر برای کمک به مناطق کمبرخوردار است.