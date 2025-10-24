پخش زنده
امروز: -
اجرای طرح جامع تصفیه و بازچرخانی پساب در شرکت پارس فولاد سبزوارشهرستان جوین، نقش مهمی در کاهش برداشت از منابع آب زیرزمینی دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره حفاظت محیطزیست شهرستان جوین گفت: طرح بازچرخانی پساب در مجتمع صنعتی پارس فولاد جوین از اقدامات شاخص در حوزه مدیریت بهینه منابع آبی در استان خراسان رضوی به شمار میرود و میتواند الگویی مؤثر برای سایر صنایع منطقه باشد.
محمدحسین شمآبادی افزود: بهرهگیری از پساب تصفیهشده در فرآیندهای صنعتی ضمن کاهش فشار بر منابع آب زیرزمینی، موجب افزایش پایداری منابع آبی برای مصارف کشاورزی و شرب در شهرستانجوین شده است.
شمآبادی همچنین تصریح کرد: پایش مستمر عملکرد زیستمحیطی صنایع، از جمله کنترل فصلی پساب، هوا، خاک و صدا در دستور کار اداره حفاظت محیطزیست قرار دارد و شرکت پارس فولاد سبزوار تاکنون همکاری مطلوبی در این زمینه داشته است.
محسن نادری، مدیرعامل شرکت پارس فولاد سبزوار (جوین) نیز با اشاره به جزئیات فنی این طرح گفت: در این مجتمع، تمام پسابهای انسانی و بهداشتی جمعآوری و در تصفیهخانه اختصاصی مطابق با استانداردهای سازمان حفاظت محیطزیست تصفیه میشود و آب خروجی در فضای سبز و بخشهای صنعتی غیرحساس مورد استفاده مجدد قرار میگیرد.
وی ادامه داد: همچنین تصفیهخانه پیشرفتهای برای پسابهای صنعتی ساخته شده که با بهرهگیری از فناوریهای نوین، آلایندهها و فلزات سنگین را حذف کرده است و بخش عمدهای از آب تصفیهشده را به چرخه تولید بازمیگرداند.
نادری افزود: برای مدیریت بهتر ذخیره پساب، استخرهای ژئوممبران با لایههای عایق طراحی و اجرا شده است تا از نفوذ پساب به خاک و منابع زیرزمینی جلوگیری شود. وی اجرای این طرح را گامی مؤثر در کاهش وابستگی مجتمع به آب خام و تحقق سیاستهای توسعه پایدار و حفاظت از محیطزیست دانست.