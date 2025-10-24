پخش زنده
امروز: -
به منظور معرفی محصول انار وفراوردههای خانوک ،ششمین جشنواره بومی انار در زرند برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، ششمین جشنواره انار خانوک در ۱۶۰ غرفه با حضور کشاورزان زرندی برگزار شد.
در این جشنواره، علاوه بر عرضه و فروش انار و فرآوردههای آن، نمایشگاه محصولات محلی و صنایع دستی با حضور غرفهداران از سراسر منطقه برپا شد.
یکی دیگر از جاذبههای این جشنواره، پرواز پارا گلایدران از فراز انارستانهای خانوک بود که به تماشای بازدیدکنندگان تصاویر فوقالعادهای از این منطقه بکر و طبیعی را هدیه داد.
در کنار برنامههای کشاورزی و نمایشگاهی، اجرای موسیقی سنتی و برنامههای شاد نیز فضای جشنواره را پر از انرژی و نشاط کرد.