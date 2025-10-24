پخش زنده
خطیبان و امامان جمعه شیعه و اهل سنت در خطبههای نماز جمعه این هفته به مهمترین مسائل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی روز اشاره کردند.
** خطبههای نماز جمعه اهل سنت بندرعباس
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، شیخ یوسف جمالی امام جمعه اهل سنت بندرعباس با تاکید بر حمایت از ازدواج جوانان گفت: خانوادهها در ازدواج جوانان سخت گیری نکنند و مسئولان موانع را رفع کنند.
** خطبههای نماز جمعه میناب
حجت الاسلام علی رنجبری امام جمعه موقت میناب با تبریک ولادت با سعادت حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار گفت: طرح حجاب زدایی بخشی از راهبرد مهندسی فرهنگ غرب برای بی ثباتی جامعه زن ایرانی است و بانوی ایرانی بداند که دشمن به بهانه روسری روح استقلال و عزت او را مورد هدف گرفته است.
** خطبههای نماز جمعه رودان
حجتالاسلام و المسلمین محمد بارانی امام جمعه شهرستان رودان حیا و نجابت را سرمایه هویتی ملت ایران دانست و گفت: کسانی که حجاب و عفاف را مسأله فردی و سلیقهای میدانند در زمین دشمن بازی میکنند، زیرا این مسأله راهبردی است و نگاه ما باید بر اساس هوش قرآنی به یک نگاه راهبردی ارتقا یابد.
** خطبههای نماز جمعه قشم
حجت الاسلام والمسلمین حاجبی امام جمعه قشم گفت: در سبک زندگی اسلامی، زن نه تنها محور تربیت نسل آینده و استحکام خانواده است، بلکه حضور آگاهانه و مسئولانه او در عرصههای فرهنگی، اجتماعی و حتی اقتصادی میتواند جامعه را به سمت رشد و تعالی سوق دهد.
** خطبههای نماز جمعه حاجی آباد
حجت الاسلام و المسلمین مهدی دُری امام جمعه حاجی آباد با اشاره به بیانات رهبرمعظم انقلاب در جمع قهرمانان علمی و ورزشی گفت: جنگ کنونی جنگ بر سر تسخیر ارادهها و افکار است و ما تنها با جهاد تبیین میتوانیم در مقابل این تسخیر بایستیم.
** خطبههای نماز جمعه پارسیان
حجتالاسلام والمسلمین جواد اسماعیلنیا، امام جمعه شهرستان پارسیان با تبریک میلاد حضرت زینب (س) و روز پرستار، گفت: حضرت زینب (س) مظهر ایمان، صبر و مسئولیتپذیری بودند و پرستاران ایثارگر امروز با نگاه معنوی به خدمت به بیماران، راه آن حضرت را ادامه میدهند.
**خطبههای نماز جمعه بندرلنگه
حجتالاسلام و المسلمین علیاکبر کیخا امام جمعه بندرلنگه با اشاره به وصیتنامه شهید حاج قاسم سلیمانی و مقام شهید محمدحسین فهمیده، نوجوانان را به الگوگیری از شهدای بصیر و متعهد فراخواند و خانوادهها را به تقویت ارتباط با نسل نوجوان و مقابله با گسست نسلی توصیه کرد.
** خطبههای نماز جمعه اهل سنت بندرلنگه
شیخ مسعود راهبر امام جمعه اهل سنت بندرلنگه با تأکید بر اهمیت توکل و صبر در برابر بیماریهایی، چون افسردگی و روانپریشی، هشدار داد که برخی افراد با استفاده از واژگان مأیوسکننده در پی ناامید ساختن جامعه هستند.
** خطبه هاب نماز جمعه جاسک
حجتالاسلام والمسلمین عباس ذاکری امام جمعه شهرستان جاسک گفت: دشمن با بهرهگیری از رسانهها و ابزارهای مختلف، جنگ شناختی و اقتصادی را برای ایجاد ناامنی روانی و ذهنی در جامعه هدایت میکند از این رو ارتقای سواد رسانهای برای خنثیسازی این توطئه ضروری است.
** خطبههای نمازجمعه سیریک
حجت الاسلام والمسلمین محسن سالاری امام جمعه شهرستان سیریک با تبریک ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار از دانشگاه علوم پزشکی خواست به مطالبات پرستاران در خصوص نقل و انتقالات توجه کنند، زیرا عدم توجه به این موضوع کارکنان درمان را بی انگیزه و فاقد نشاط لازم در خدمت رسانی و انجام رسالتهای درمانی میکند.
** خطبههای نماز جمعه بشاگرد
حجت الاسلام و المسلمین حسین غلامی امام جمعه شهرستان بشاگرد گفت: یکی از در خواستهای پرستاران شهرستان بشاگرد که در منطقه محروم مشغول به کار هستند تعلق کارانه به آنان است.
** خطبههای نماز جمعه خمیر
حجتالاسلام مرتضی کمالی امام جمعه موقت شهرستان بندرخمیر گفت: راه پیشگیری و دست برتر نسبت به دشمن خود اتکایی در همه ابعاد بویژه علمی و نظامی است و ساخت موشکهای پیشرفته توسط جوانان ایرانی تنها یک نمونه از این کارهاست.
** خطبههای نماز جمعه هرمز
حجتالاسلام و المسلمین جعفر رستاخیز، امام جمعه هرمز، با اشاره به تلاش دشمن برای تسخیر ذهن نوجوانان و جوانان، جهاد تبیین و روشنگری را راه حل رفع شبهات دانست.