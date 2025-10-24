به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، روژان بهنامی در وزن منفی ۴۸ کیلوگرم دختران و در رده سنی ۱۴ و ۱۵ سال رودر روی حریفی از تایلند قرار گرفت که در پایان به این حریف که از مهد موی تای آمده بود درس مبارزه داد.

روژان بهنامی (شیردختر ایرانی) پس از برتری در راند نخست با حساب ۱۰ بر ۸، رقیب تایلندی را در راند دوم ناک اوت کرد.

بهنامی با این نتیجه به دور نیمه نهایی رقابت‌های موی تای در سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان رسید.