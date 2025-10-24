استقبال کم نظیر مردم در دومین روز جشنواره انار کوهدشت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، تنگ سیاب دهستانی است که شامل چندین روستا می‌باشد و در بخش کوهنانی شهرستان کوهدشت و به صورت تقریبی دارای جمعیتی ده هزار نفره می‌باشد.

انارستان تنگ سیاب با هزار و ۸۰۰ هکتار باغات، متمرکزترین انارستان کشور شناخته می‌شود.

با هدف معرفی ظرفیت‌های کشاورزی، صنایع تبدیلی و گردشگری شهرستان کوهدشت و همچنین نمایش توانمندی‌های تولیدکنندگان محلی در زمینه‌ی فرآورده‌های انار جشنواره انار از یکم تا پنجم آبان در منطقه تنگ سیاب کوهدشت آماده پذیرایی از علاقمندان است.

روز دوم این جشنواره با استقبال پرشور علاقمندان رو‌به‌رو بوده است.