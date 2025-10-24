تیم والیبال شوکاشوردماوند آمل در نخستین بازی خود در لیگ دسته یک کشور، میهمان مدعی خود، تیم نیروی زمینی تهران، را در سه ست پیاپی شکست داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ تیم والیبال شوکاشوردماوند آمل، فصل جدید رقابت‌های لیگ دسته یک والیبال باشگاه‌های کشور را با پیروزی درخشان و قاطع‌ای در خانه آغاز کرد.

این تیم در هفته نخست و در دیداری که عصر جمعه دوم آبان‌ماه در سالن ورزشی اوقاف آمل برگزار شد، میزبان تیم نیروی زمینی تهران بود و حریف خود را در سه ست متوالی با نتایج ۲۵ بر ۱۹، ۲۵ بر ۲۳ و ۲۵ بر ۲۱ شکست داد و با نتیجه ۳ بر صفر پیروز میدان شد.

شاگردان مهدی رنجبر، سرمربی با سابقه والیبال کشور، با این پیروزی، نخستین سه امتیاز فصل را کسب کردند و حضوری پرامید را در لیگ دسته یک نوید دادند.

تیم شوکاشوردماوند آمل که با حمایت گروه معدنی شوکاشوردماوند و با ترکیبی از بازیکنان جوان در این رقابت‌ها حضور یافته، در گروه دوم با تیم‌هایی همچون نیروی زمینی تهران، مقدم قزوین، تهران بیشه چمستان، کاسپین شهر بهشت، عقاب نهاجا، کود گلفام آمل و نیروانا آمل هم‌گروه است.

گفتنی است در این فصل از مسابقات، استان مازندران با چهار نماینده شامل شوکاشوردماوند آمل، نیروانا آمل، کود گلفام آمل و تهران بیشه چمستان در لیگ دسته یک حضور دارد.

رقابت‌های مرحله مقدماتی این لیگ از دوم آبان تا هفتم آذرماه در قالب ۱۰۵ دیدار برگزار می‌شود و در پایان، چهار تیم برتر هر گروه به مرحله پلی‌آف صعود خواهند کرد. تیم‌های قهرمان و نایب‌قهرمان نیز سهمیه حضور در لیگ برتر والیبال سال ۱۴۰۵ را کسب می‌کنند.