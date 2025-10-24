تیم شهید املاکی لنگرود عصر امروز در این شهر به مصاف تیم والیبال مجتمع ملل اردبیل رفت که این دیدار با برد ۳ بر صفر تیم میزبان به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در چهار چوب هفته اول و از گروه سوم رقابت‌های لیگ دسته اول والیبال کشور ، تیم شهید املاکی لنگرود عصر امروز در سالن ۲۲ بهمن این شهر به مصاف تیم والیبال مجتمع ملل اردبیل رفت که این دیدار در پایان با برد سه بر صفر تیم میزبان به پایان رسید.

دور رفت مرحله مقدماتی این رقابت‌ها از دوم آبان تا هفتم آذرماه برگزار می‌شود و در پایان از هر گروه چهار تیم برتر راهی مرحله پلی‌آف و حذفی می‌شوند.