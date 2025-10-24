تأکید برنقش مراکز آموزشی در ترویج امرمعروف در دورود
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان لرستان در نشست هم اندیشی اعضای ستاد شهرستان دورود بر نقش مراکز آموزشی در ترویج این فریضه الهی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان لرستان در نشست هم اندیشی اعضای ستاد شهرستان دورود گفت: مسئولان مراکز آموزشی در دانشگاهها نسبت به برگزاری نشستهای علمی و کرسیهای آزاد اندیشی در خصوص امر به معروف و نهی از منکر اقدام کنند.
حجت الاسلام یونس مهدوی نیا افزود: همچنین برگزاری مسابقات کتابخوانی و انشاء نویسی با موضوع امر به معروف و نهی از منکر از دیگر مواردی بود که برای ترویج این فریضه معنوی در مدارس توصیه شد.