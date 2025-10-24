پخش زنده
امروز: -
کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم به عنوان یکی از مهمترین و تخصصیترین کمیسیونهای شورا، در صورتی که شهروندان اختلاف حقوقی با شهرداری داشته باشند و نتوانند احقاق حق کنند میتوانند برای رسیدگی به پرونده خود به این کمیسیون مراجعه کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم جایگاهی راهبردی در مسیر قانونمداری، شفافیت و سلامت اداری مدیریت شهری دارد.
این کمیسیون با اتکا به رویکردی کارشناسی و متکی بر دانش حقوقی اعضای خود، مأموریت دارد تا ضمن بررسی دقیق مصوبات و لوایح شهرداری، از تطبیق تصمیمات با قوانین و مقررات بالادستی اطمینان حاصل کرده و نظارت مؤثر بر عملکرد دستگاههای اجرایی شهرداری را محقق سازد.
رسیدگی به شکایات حقوقی شهروندان از شهرداری از مهمترین وظایف این کمیسیون است.