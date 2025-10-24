مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور توانسته با نصب و راه اندازی نیروگاه برق خورشیدی ۵۰ کیلو واتی علاوه بر تامین برق مصرفی خود، بخشی از نیاز شبکه برق استان قم را نیز تامین کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ نیروگاه برق خورشیدی ۵۰ کیلو واتی مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور راه اندازی شد. این نیروگاه علاوه بر تامین برق مصرفی این مرکز علمی و فرهنگی، بخشی از نیاز شبکه برق استان را نیز تامین کند.

مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور یکی از مهم‌ترین تولیدکنندگان نرم‌افزار‌های علوم اسلامی در جهان است.