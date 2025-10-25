مدیرعامل آب منطقه‌ای یزد: تامین آب شرب و بهداشت استان یزد، وابستگی کمی و کیفی شدید به آب انتقالی دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، جواد محجوبی ضمن نامطلوب دانستن وضعیت آبی کشور به ویژه استان یزد، گفت: تامین آب شرب و بهداشت استان یزد، وابستگی کمی و کیفی شدید به آب انتقالی دارد.

وی وضعیت منابع آبی و پیش‌بینی بارش‌های پاییزی کشور را نیز مانند مناطق فلات مرکزی ایران نگران کننده دانست و افزود: هرچند مسئولان تمام همت خود را برای تامین آب به کار گرفته‌اند ولی مردم نیز باید هوشیار باشند و مصرف بهینه را در دستور کار خود داشته باشند.

محجوبی در مورد سیاست دولت در خصوص انتقال آب بین حوزه‌ای، اظهار کرد: بنا بر برنامه هفتم، انتقال آب بین حوزه‌ای تنها و صرفاً برای شرب مجاز است و انتقال آب به یزد نیز صرفاً جهت تامین آب شرب مردم در دستور کار است.

وی در رابطه با خط انتقال آب شرب از سد خرسان به یزد، تصریح کرد طرح مذکور در دولت چهاردهم با جدیت بیشتری در حال پیگیری است به گونه‌ای که تاکنون بخشی از مراحل اخذ مجوز ماده ۲۳ این طرح انجام شده و مجوز‌های فنی، تخصیص آب، پدافند غیر عامل و باستانی شناسی اخذ شده و پیگیری مجوز زیست محیطی با جدیت دنبال میشود.

محجوبی با بیان این که هم اکنون اکثر سفره‌های آب زیرزمینی استان یزد ممنوعه و ممنوعه بحرانی هستند و متوسط بیلان آنها ۲۴۰ میلیون متر مکعب منفی است و در ۹ دشت استان شاهد فرونشست تا ۱۴ سانتی متر در سال هستیم.

محجوبی در پایان راهکار اساسی در رابطه با وضعیت آبی کشور و استان یزد را اجرای سند سازگاری با کم آبی که مبتنی بر آب تجدید پذیر و قابل برنامه ریزی است، ذکر کرد.