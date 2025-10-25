بازار برق بورس انرژی ایران میزبان دادوستد ۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون و ۸۵۳ هزار کیلووات ساعت برق در تمامی تابلو‌ها طی هفته اخیر بود؛ فروش این میزان برق به ثبت مجموع ارزشی برابر ۱۸ هزار و ۸۳۷ میلیارد ریال انجامید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیریت بورس انرژی اعلام کرد: تابلو فیزیکی برق در این هفته میزبان فروش ۹۰۱ میلیون کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های حرارتی بزرگ مقیاس به شکل فیزیکی بود، این معاملات به ثبت مجموع ارزشی معادل هزار و ۶۶۲ میلیارد ریال انجامید.

همچنین در این بازه هفتگی ۵ میلیارد و ۸۵ میلیون میلیون کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های حرارتی بزرگ مقیاس به شکل سلف در تابلو مشتقه برق دادوستد شد و این معاملات مجموع ارزشی معادل ۷ هزار و ۵۰۲ میلیارد ریال را رقم زد.

در هفته پایانی مهر ۳۰ میلیون کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های تجدید پذیر به شکل فیزیکی در تابلو برق سبز فیزیکی دادوستد شد و تابلو مشتقه برق سبز میزبان دادوستد ۱۶ میلیون و ۹۰۰ هزار کیلووات ساعت برق نیروگاه‌های تجدیدپذیر به شکل سلف بود.

در این بازه هفتگی از تابلو برق فیزیکی آزاد نیز ۳۶۷ میلیون کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های کوچک مقیاس و توزیع پراکنده با قیمتی آزاد و رقابتی به فروش رفت؛ این معامله مجموع ارزشی برابر ۷ هزار و ۲۴۷ میلیون را رقم زد.