قائممقام مرکز استان و جزایر برق هرمزگان گفت: امسال بیش از هزار و۵۰۰ میلیارد ریال برای توسعه زیرساختهای برق جزایر هنگام و لارک سرمایهگذاری شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مسلم پرخیده در بازدید از برق جزایر لارک و هنگام افزود: در جزیره هنگام، طرحهای ساخت ساختمان عملیات و دیوار چینی وکابل دریایی، اصلاح کابل دریایی، طراحی و اجرای کلیدخانه در حال اجراست و بعضی از این طرحها در مرحله منقصه قرار دارد.
وی گفت: هزینه اجرای این طرحها هزار و ۳۳۱ میلیارد ریال است.
قائممقام مرکز استان و جزایر برق هرمزگان افزود: در جزیره لارک طرحهایی برای رفع نوسان و افت ولتاژ شبکه، اصلاح شبکه برق فشار متوسط با سرمایه گذاری ۳۰۵ هزار میلیارد ریال برای اجرا به مناقصه گذاشته شده است.
پرخیده افزود: طرحهای جزیرههای هنگام و لارک تا پایان امسال به بهره برداری میرسد.
وی گفت: اجرای این طرحها نقشی اساسی در بهبود کیفیت زندگی ساکنان و توسعه گردشگری دارد.
جزیره هنگام در دو کیلومتری جنوب شرقی و لارک در فاصله ۹ کیلومتری شمال غربی جزیره قشم واقع شده است.