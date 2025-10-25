به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مسلم پرخیده در بازدید از برق جزایر لارک و هنگام افزود: در جزیره هنگام، طرح‌های ساخت ساختمان عملیات و دیوار چینی وکابل دریایی، اصلاح کابل دریایی، طراحی و اجرای کلیدخانه در حال اجراست و بعضی از این طرح‌ها در مرحله منقصه قرار دارد.

وی گفت: هزینه اجرای این طرح‌ها هزار و ۳۳۱ میلیارد ریال است.

قائم‌مقام مرکز استان و جزایر برق هرمزگان افزود: در جزیره لارک طرح‌هایی برای رفع نوسان و افت ولتاژ شبکه، اصلاح شبکه برق فشار متوسط با سرمایه گذاری ۳۰۵ هزار میلیارد ریال برای اجرا به مناقصه گذاشته شده است.

پرخیده افزود: طرح‌های جزیره‌های هنگام و لارک تا پایان امسال به بهره برداری می‌رسد.

وی گفت: اجرای این طرح‌ها نقشی اساسی در بهبود کیفیت زندگی ساکنان و توسعه گردشگری دارد.

جزیره هنگام در دو کیلومتری جنوب شرقی و لارک در فاصله ۹ کیلومتری شمال غربی جزیره قشم واقع شده است.