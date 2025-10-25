پخش زنده
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان در جریان بازدید از روند احداث پایانه صادراتی محصولات کشاورزی استان در منطقه آزاد اینچه برون گفت:پایانه صادراتی محصولات کشاورزی استان در زمینی به مساحت ۸ هکتار در حال احداث است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ کیانمهر گفت: پایانه صادراتی محصولات کشاورزی استان در زمینی به مساحت ۸ هکتار در حال احداث است و تاکنون بخشی از سولهها و انبارها تکمیل شده و مابقی نیز در مراحل نهایی اجرا قرار دارد.
وی با اشاره به اهمیت این طرح در ساماندهی و تسهیل صادرات محصولات کشاورزی استان افزود: با تکمیل و راهاندازی این پایانه، بخش قابل توجهی از مشکلات تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشاورزی استان مرتفع خواهد شد و زمینه افزایش کیفیت بستهبندی، نگهداری و صادرات هدفمند محصولات فراهم میشود.
معاون اقتصادی استاندار همچنین از برنامهریزی برای آغاز بهرهبرداری آزمایشی این مجموعه تا دهه فجر امسال خبر داد و تأکید کرد: این پایانه یکی از طرحهای زیرساختی مهم در زنجیره ارزش بخش کشاورزی استان است که میتواند نقش مؤثری در توسعه صادرات و ارتقای جایگاه گلستان در بازارهای منطقهای ایفا کند.