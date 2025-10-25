پخش زنده
معاون علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری گفت: امسال بیش از ۱۲ هزار نفر از نخبگان و جوانان خلاق از سراسر کشور در دومین المپیک فناوری در حوزههای برنامهنویسی، هوش مصنوعی، امنیت سایبری، اینترنت اشیا، رباتیک و پهپاد حضور دارند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، نشست خبری دومین المپیک بین المللی فناوری با حضور حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، حسین دهقان رئیس بنیاد مستضعفان و مهدی صفاری نیا رئیس پارک فناوری پردیس برگزار شد.
معاون علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری در این نشست خبری گفت: مایه افتخار و مباهات است که امروز پارک فناوری پردیس به نمایندگی از معاونت علمی میزبان دومین المپیک بین لمللی فناوران است، رویدادی که نه تنها جشن دانش و خلاقیت بلکه نماد همبستگی جهانی در مسیر پیشرفت و آیندهای روشنتر برای بشریت به شمار میرود.
وی افزود: جهان امروز، جهانی است که در آن علم و فناوری مرز نمیشناسد و هر کشف و نوآوری چراغی است که مسیر میلیونها انسان را در سراسر جهان روشن میسازد. در عصر تحولات دیجیتال، هوش مصنوعی، زیست فناوری و انرژیهای نو ملتهایی موفق خواهند بود که به نیروی علم و خلاقیت انسانی ایمان داشته باشند و در پرتو همکاری و تبادل دانش آیندهای پایدار و هوشمند بسازند.
وی گفت: برگزاری این المپیک در کشور ما نشانهای روشن از تعهد جمهوری اسلامی ایران به گسترش علم، فناوری و نوآوری است. ما باور داریم که پیشرفت حقیقی تنها در سایه همکاری و گفتوگو میان ملتها ممکن است. از همین رو حضور اندیشمندان، پژوهشگران و جوانان از کشورهای مختلف در این رویداد نماد امید و دوستی میان ملت هاست.
افشین گفت: فناوری ابزاری است برای ساختن آینده، اما ارزش آن زمانی معنا پیدا میکند که در خدمت انسان و توسعه پایدار قرار گیرد. هدف نهایی ما باید ایجاد جهانی هوشمندتر، عادلانهتر و انسانیتر باشد؛ جهانی که در آن هیچ استعدادی نادیده گرفته نشود و علم در خدمت صلح، رفاه و کرامت انسانی قرار گیرد.
وی گفت: از تمامی برگزارکنندگان، اساتید، داوران و بهویژه جوانان خلاقی که در این رویداد حضور دارند صمیمانه تشکر میکنم. آینده در دستان شماست و باور دارم که با تلاش، پشتکار و روحیه همکاری میتوانید مرزهای دانش را فراتر ببرید و جهانی بهتر برای نسلهای آینده بسازید.
افشین گفت: در پایان با آرزوی موفقیت برای همه شرکتکنندگان اعلام میکنم دومین المپیک بین المللی فناوری در حوزههای رقابتی برنامهنویسی، هوش مصنوعی، امنیت سایبری، اینترنت اشیا، رباتیک و پهپاد با حضور بیش از ۱۲ هزار شرکتکننده از ۶۵ کشور جهان که از میان آنها ۱۴ کشور توانستهاند سهمیه المپیک فناورانه را کسب کنند رسماً آغاز میشود.
وی با اشاره به اینکه سه رشته اصلی المیپیک فناوری شامل هوش مصنوعی، برنامه نویسی و امنیت سایبری است، افزود: علاوه بر شرکت کنندگان داخلی از ۱۴ کشور دنیا نیز شرکت کننده داریم از کشور پاکستان ۱۸ رقابت کننده توانستهاند سهمیه المپیک فناوران را کسب کنند؛ همچنین از روسیه ۱۱ نفر، ویتنام ۵ نفر، تونس ۴ نفر، عراق ۴ نفر، آذربایجان ۲ نفر، هند ۲ نفر، لبنان ۲ نفر، اندونزی ۱ نفر، رومانی ۱ نفر و الجزایر ۱ نفر، یعنی از میان ۶۵ کشوری که شرکت کردهاند، ۱۴ کشور موفق به کسب سهمیه شدهاند. رقابت نهایی و اعلام نتایج در هشتم آبان برگزار خواهد شد.
وی گفت در کنار این همایش، یک رویداد اشتغال المپیک نیز برقرار است. تمام شرکتکنندگان رزومه خود را ارسال کردهاند و توانایی هایشان سنجیده شده. شرکتهای دانش بنیان و فناور نیز درخواستهای خود را ارائه کردهاند تا در حاشیه این همایش ارتباطی میان شرکت کنندگان و شرکتها برقرار شود و افراد دارای شرایط ویژه جذب شرکتهای دانش بنیان، فناور و شرکتهای بزرگ شوند.
وی گفت: در سال گذشته المپیک فناوری با حدود ۶۳۰۰ رقابت کننده برگزار شد، اما امسال تعداد شرکت کنندگان به بیش از ۱۲ هزار نفر رسیده و تقریباً دو برابر شده است. حدود ۱۱۰۰ نفر از ۶۵ کشور خارجی شرکت کردهاند.