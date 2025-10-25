آتش‌سوزی بامداد امروز در واحد تجاری شهرک امام حسین(ع)یاسوج، با حضور سریع نیرو‌های آتش‌نشانی و بدون تلفات جانی مهار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیر عامل آتش نشانی شهرداری یاسوج گفت: ساعت ۴ بامداد امروز شنبه ۳ آبان ۱۴۰۴،آتش سوزی فروشگاه مواد غذایی در خیابان انقلاب ششم شهرک امام حسین (ع) شهر یاسوج به سامانه 125 مرکز آتش نشانی گزارش شد.

رستمی افزود: نیرو‌های امدادی آتش‌نشانی و خدمات ایمنی پس از دریافت گزارش مردمی، بلافاصله به محل حادثه اعزام شده و با عملیات سریع، حریق را تحت کنترل درآوردند و از سرایت آن به اماکن همجوار جلوگیری کردند.

وی ادامه داد: بر اساس اعلام اولیه کارشناسان، اتصالات برقی علت احتمالی بروز این آتش‌سوزی عنوان شده و بررسی‌های تخصصی برای تعیین علت دقیق حادثه همچنان ادامه دارد.

گفتنی است مدیر عامل سازمان آتش‌نشانی بر لزوم رعایت اصول ایمنی و استفاده از تجهیزات استاندارد در تاسیسات برق واحد‌های تجاری تأکید کرده است.

به گفته مسئول این فروشگاه، بخش قابل توجهی از کالا‌ها و تجهیزات واحد صنفی در اثر حریق دچار خسارت شده است.