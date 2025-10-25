اقدامات خودسرانه آمریکا در حمله به قایق‌ها در آب‌های کشور‌های آمریکای لاتین و نقض حاکمیت این کشور‌ها با ادعای مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر، بدون ارائه هیچ سند و مدرکی، در جوامع و محافل سیاسی و رسانه‌ای جهان از جمله در انگلیس واکنش برانگیز شده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، موضوع تنش بین واشنگتن و کاراکاس به محافل سیاسی و رسانه‌ای و جامعه انگلیس هم کشیده شده است. به نوشته گاردین این حملات تاکنون دست کم ۴۳ کشته برجای گذاشته است.

گاردین نوشت: دونالد ترامپ اقدام سازمان‌های جاسوسی آمریکا علیه حکومت ونزوئلا را علنی کرد. ماریا ماچادو رهبر گروه مخالفان مادورو نیز با اهدای جایزه نوبل صلح به ترامپ، رابطه حمایتی آمریکا از خود را بیشتر برملا کرد.

همزمان با تشدید تهدید‌های آمریکا، نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا با استقرار هزاران موشک زمین به هوا بر آمادگی کشورش برای مقابله با آمریکا تاکید کرد و به ترامپ هشدار داد که در پی جنگی ابلهانه با این کشور نباشد.

نیکولاس مادورو گفت: نه، به جنگ در کارائیب، صلح آری، تعیین حکومت‌ها باید بر عهده مردم باشد نه با دخالت سازمان سیا یا جنگ‌هایی همچون عراق و افغانستان اقدام خودسرانه آمریکا علیه کشور‌های آمریکای لاتین، مرز میان قانون و قدرت را محو کرد، اما مردم جهان از جمله در انگلیس تحلیل خود را از ماجراجویی ها‌ی آمریکا دارند.

یک شهروند انگلیسی در این باره گفت: فکر می‌کنم، چون چین روابط بازرگانی محکمی با ونزوئلا، برزیل و آرژانتین برقرار کرد است، ترامپ به نوعی سعی دارد نفوذ چین را در آن منطقه از بین ببرد. اما در عین حال، رئیس جمهور آمریکا می‌داند که شماری از کشور‌ها مثل ونزوئلا، بسیار طرفدار فلسطین‌اند.

وی افزود: اکنون در حمله آمریکا به کشور‌های آمریکای لاتین، منافع ترامپ و امپریالیسم آمریکا با منافع صهیونیست‌ها همسو شده است.

اینکه قانون در برابر قدرت بی دفاع ایستاده است مردم جهان را خشمگین کرده و بی اعتمادی به سیاست‌های آمریکا را به ویژه به گفتار و کردار دونالد ترامپ از جمله در اروپا افزایش داده است.

یک شهروند انگلیسی در این باره گفت: این تهدید‌ها و اقدامات، همیشه برای نمایش قدرت آمریکاست. من هیچ اعتمادی به ترامپ ندارم. همه اینگونه اقدامات آمریکا برای سلطه گری است.

اکنون یکی از پرسش‌های بزرگ بی پاسخ از جمله در جوامع غربی این است که چه نهادی باید جلوی تجاوز، بی قانونی و نقض حاکمیت کشور‌ها را در جهان بگیرد؟

حاضران در تظاهرات متعدد علیه سیاست‌های آمریکا در لندن می‌گویند خشم و انزجار از رئیس جمهور آمریکا و سیاست‌های آمریکا با این گونه اقدامات تشدید خواهد شد.