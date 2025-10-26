به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ دومین دوره رنکینگ پاکت بیلیارد آبادان با قهرمانی ابوالفضل کاظمی به پایان رسید.

دومین دوره رنکینگ پاکت بیلیارد آبادان به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش با حضور ۳۳ بازیکن از سطح شهرستان در مجموعه فرهنگی ورزشی نَفَس برگزار شد.

در دیدار پایانی، ابوالفضل کاظمی با عملکردی درخشان موفق شد با نتیجه ۸ بر ۳ مقابل امیرحسین دریس به پیروزی برسد و عنوان قهرمانی این دوره را از آنِ خود کند.