به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی گفت: ثبت اطلاعات در سامانه جامع نه‌تنها شرط بهره‌مندی تعاونی‌های استان از حمایت‌های قانونی است، بلکه گامی مهم در جهت شفاف‌سازی، تسهیل نظارت و ارتقای عملکرد تعاونی‌ها محسوب می‌شود

مختار احمدی با اشاره به اهمیت ثبت اطلاعات تعاونی‌ها در سامانه جامع و هوشمند بخش تعاون، افزود: تا زمانی که اطلاعات تعاونی‌ها به‌طور کامل در این سامانه ثبت نشود، امکان استفاده از مزایای دولتی از جمله کمک‌های بلاعوض، تسهیلات بانکی و حمایت‌های نمایشگاهی و ... وجود نخواهد داشت.

او گفت: سامانه جامع تعاون با ایجاد بانک اطلاعاتی دقیق از اعضا، به هیئت‌مدیره‌ها در زمان تغییرات ساختاری یا انحلال کمک می‌کند و امکان بهره‌مندی از دوره‌های آموزش مجازی رایگان، ثبت صورت‌های مالی و حسابرسی، و دریافت مشوق‌های توسعه‌ای وزارت تعاون را فراهم می‌سازد.

مدیرکل تعاون استان همچنین به قابلیت‌های دیگر این سامانه اشاره کرد و گفت: «ثبت پروژه‌ها و درصد پیشرفت آنها، بارگذاری اساسنامه‌ها، برند‌ها و گواهی‌نامه‌ها، دسترسی به تجارب موفق سایر تعاونی‌ها، مشاهده اطلاعات کامل شرکت در یک نگاه و اطلاع‌رسانی فرآیند‌ها از طریق پیامک از جمله امکاناتی است که این سامانه در اختیار اعضا و مدیران تعاونی‌ها قرار می‌دهد.