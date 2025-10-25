پخش زنده
تیمهای راهداری شهرستان گرمه با هدف افزایش ایمنی و سهولت تردد در جاده گرمه به چمن بید، نسبت به تعمیر و اصلاح علائم و تابلوهای مسیر اقدام کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ،در این عملیات، کارشناسان راهداری با بررسی دقیق جاده، تابلوهایی که به دلیل عوامل جوی و تصادفات دچار نقص و فاقد کارایی شده بودند، اصلاح و تثبیت کردند تا خوانایی علائم برای رانندگان افزایش یابد و ایمنی مسیر تضمین شود.
همچنین فلشهای بتنی هدایت مسیر که نقش مهمی در راهنمایی رانندگان به ویژه در شب و شرایط نامساعد جوی دارند، مورد بازدید و مناسبسازی قرار گرفتند تا مسیر عبور وسایل نقلیه بدون مشکل و با شفافیت بیشتری مشخص شود.
رئیس اداره راهداری شهرستان گرمه با تأکید بر اهمیت نگهداری مستمر علائم و تجهیزات هدایت مسیر گفت: این اقدامات بخشی از برنامههای مستمر اداره راهداری برای ارتقای ایمنی جادهها و کاهش حوادث است و همکاران ما با تمام توان در راستای خدمترسانی به مردم و مسافران فعالیت میکنند.
با اجرای این طرح، محور گرمه به چمنبید از لحاظ تابلو و علائم هدایت مسیر به وضعیت استاندارد نزدیک شد و رانندگان با آسودگی خاطر بیشتری میتوانند در این مسیر تردد کنند.