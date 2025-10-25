شاخص کل بازار سرمایه در اولین روز معاملاتی هفته با کاهش ۱۹ هزار و ۷۱۶ هزار واحدی معادل ۰.۶۴ درصد بازدهی منفی به عدد ۳.۰۶۰.۱۰۷ واحد رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، با این حال نمادهای کوچک و متوسط بازار عملکرد بهتری داشتند و شاخص کل هم وزن هزار و ۱۴۶ واحد معادل ۰.۱۳ درصد رشد کرد و در کانال ۹۰۰ هزار و ۸۳۴ واحدی قرار گرفت.

ارزش معاملات سهام و صندوق های سهامی در پایان امروز به ۱۲ هزار و ۸۱۰ میلیارد تومان رسید.

بازار روز شنبه تقریبا متعادل بود و در حالی که نمادهای فولادی و خودرویی ها با فشار عرضه مواجه بودند گروه بانکی با اقبال خریداران مواجه شد و در پایان معاملات بیش از ۵۷ درصد نمادها (۴۴۴ نماد) در محدوده مثبت قرار گرفتند.

همچنین در معاملات روز جاری بیش از ۲۱۲ میلیارد تومان پول حقیقی از سهام و صندوق های سهامی خارج شد.

بیشترین پول حقیقی به صنایع دارویی وارد شد و بیشترین خروج پول از صندوق‌های درآمد ثابت بود.

صندوق های طلا و سکه های بورسی هم متعادل بودند.