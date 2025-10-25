به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از ایکنا، رقابت‌های قرآنی بانوان برگزیده کشوری در سومین روز برگزاری رشته‌های آوایی چهل‌و‌هشتمین دوره مسابقه های سراسری قرآن از ساعاتی پیش در اردوگاه سلیمان خاطر سنندج آغاز شد.

در سومین روز مسابقه های سراسری قرآن برگزیدگان کشوری در رشته‌های حفظ استقامتی، حفظ کل زیر ۱۸ سال، قرائت تحقیق زیر ۱۸ سال، حفظ کل بالای ۱۸ سال، قرائت بالای ۱۸ سال، ترتیل، همخوانی قرآن کریم و همسرایی به شرح زیر با هم رقابت می‌کنند.

*شرکت‌کنندگان رشته‌های حفظ استقامتی

هاجر مهرعلیان کورتانی از قم

زهرا محبی از اصفهان

زهرا خلیلی از تهران

*رشته حفظ کل زیر ۱۸ سال

زهرا زمانی وفادار از همدان

زهرا کلی زاده آذربایجان شرقی

سیده محیا ناظر آستان خراسان رضوی

*قرائت تحقیق زیر ۱۸ سال

زهرا سبحانی از کردستان

هما دل فکاربرکوک از خراسان رضوی

طهورا بخشی زاده از البرز

اسما فلکی از خراسان رضوی

مهدیس بوری میریک از خراسان رضوی

*رشته ترتیل

مهسا صمدی از آذربایجان غربی

عذرا صبری‌نژاد از خوزستان

واحده لهونی از کردستان

*رشته قرائت بالای ۱۸ سال

کیمیا سلیمی زند از کردستان

آسیه دهقان از فارس

مطهره زارعی از فارس

*رشته حفظ کل بالای ۱۸ سال

*رشته‌های همخوانی قرآن کریم

گروه حنان از مانزندران

گروه الحان از یزد

گروه نورا از فارس

گروه حسیبا از مازنداران

گروه سدره المنتهی از همدان

گروه نورالرضا (ع) از اصفهان

*رشته‌های همسرایی

