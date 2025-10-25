به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ معاون بسیج مساجد و محلات سپاه شهدای آذربایجان غربی با اشاره به برگزاری نمایشگاه بزرگ دستاورد‌ها و توانمندی‌های بسیجیان استان گفت: این نمایشگاه با هدف معرفی ظرفیت‌ها و خدمات بسیج در زمینه‌های مختلف فرهنگی، علمی، اقتصادی و اجتماعی در قالب طرح "اسوه بسیج" و با مشارکت فعال پایگاه‌های نمونه در شهرستان‌های مختلف در سطح استان برگزار می‌شود.

این نمایشگاه‌ها به اجرا درآمده است.

سرهنگ پاسدار رحیم عباس زاده، با بیان اینکه نمایشگا‌ههای اسوه بسیج در ۱۹ شهرستان استان و با مشارکت بیش از ۲۵۰ پایگاه بسیج برگزار می‌شود، افزود: هدف از برگزاری این برنامه‌ها، ارائه بخشی از دستاورد‌ها و فعالیت‌های بسیجیان درحوزه‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، محرومیت‌زدایی و کمک به دولت در مسیر خدمت‌رسانی به مردم است.

سرهنگ عباس زاده، با تأکید بر اینکه بسیج در طول سال‌های اخیر توانسته است با تکیه بر نیرو‌های مردمی و جوانان متعهد نقش‌آفرینی مؤثری در عرصه‌های مختلف داشته باشد، اظهارکرد: این نمایشگاه‌ها فرصتی برای به نمایش گذاشتن دستاورد‌های ملموس بسیجیان در توسعه و پیشرفت جامعه و همچنین الگوسازی برای سایر پایگاه‌ها است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان میاندوآب هم از برپایی نمایشگاه توانمندی‌های بسیجیان این شهرستان خبر داد و گفت: در شهرستان میاندوآب، ۱۵ پایگاه بسیج نمونه و اسوه دستاورد‌های خود را در حوزه‌های مختلف فرهنگی، ورزشی، قرآنی، اجتماعی و علمی در قالب غرفه‌های تخصصی به نمایش گذاشته‌اند.

سرهنگ پاسدار محمد پیری افزود: هدف از این نمایشگاه‌ها معرفی تلاش‌ها و توانمندی‌های جوانان بسیجی در عرصه‌های مختلف و تبیین نقش سازنده بسیج در رشد علمی و فرهنگی جامعه است.

سرهنگ پیری تصریح کرد: بسیج امروز در کنار فعالیت‌های امنیتی و دفاعی، در حوزه‌های علمی و اقتصادی نیز پیشتاز خدمت‌رسانی به مردم و رفع نیاز‌های جامعه است.

وی، با اشاره به استقبال خوب مردم از نمایشگاه توانمندی‌های بسیجیان در میاندوآب گفت: غرفه‌های مرتبط با دستاورد‌های علمی و طرح‌های ابتکاری بسیجیان، همچنین بخش‌های فرهنگی و قرآنی از بخش‌های مورد توجه بازدیدکنندگان بوده است.