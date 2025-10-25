پخش زنده
شهردار شیراز از پیشرفت دو طرح مهم ساماندهی مشاغل بازیافتی و ساخت توقفگاه خودروهای سنگین خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، محمدحسن اسدی با حضور در محل طرح ساماندهی بازیافتیها در سایت ۲۸ هکتاری، از روند اجرای این طرح بازدید کرد و گفت: طرح ساماندهی بازیافتیها را حدود یک سال و نیم پیش آغاز کردیم و امروز شاهد اجرای عملیات آمادهسازی از جمله تیرگذاری برق، لبهگذاری، جدولگذاری و دیوارکشی پیرامون این سایت هستیم که با سرعت و کیفیت مطلوبی در حال پیشرفت است.
وی افزود: یکی از وظایف اصلی شهرداری طبق ماده ۵۵ قانون، ساماندهی مشاغل مزاحم و آلاینده است؛ متأسفانه در سطح شهر، بهویژه در مناطق پرتردد، شاهد فعالیت غیرمجاز برخی افراد از جمله اتباع بیگانه و معتادین در زمینه جمعآوری زبالهها هستیم که موجب آلودگی محیط و چهره نازیبای شهری میشود.
اجرای این طرح بهمنظور رفع این مشکلات و انتقال فعالیتهای مرتبط با بازیافت به محلی سامانیافته در دستور کار قرار گرفت.
شهردار شیراز با اشاره به ویژگیهای این سایت گفت: در سایت ۲۸ هکتاری، قطعاتی با مساحت یک تا دو هزار مترمربع پیشبینی شده و در هر قطعه حدود صد متر فضای اداری برای دفتر کار در نظر گرفته شده است.
در این مجموعه امکان تفکیک، پرس و نگهداری اقلام بازیافتی مانند کاغذ، مقوا، شیشه و پلاستیک فراهم میشود و امیدواریم تا کمتر از یک سال آینده به بهرهبرداری کامل برسد.
اسدی در ادامه از طرح ساماندهی توقفگاه خودروهای سنگین نیز به عنوان یکی از طرحهای بزرگ سرمایهگذاری شهرداری یاد کرد و گفت: این طرح در زمینی به مساحت ۱۱۳ هکتار در حال اجراست و تاکنون ۴۶ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
این مجموعه شامل فضاهایی برای پارک همزمان دو هزار خودرو سنگین، انبارها، نمایشگاه خودروهای سنگین، رستوران، نمازخانه، اورژانس، آتشنشانی، ساختمان اداری و خدمات بهداشتی است.
وی تأکید کرد: اجرای این طرحها علاوه بر ساماندهی مشاغل و رفع مشکلات ترافیکی و زیستمحیطی، از نظر اقتصادی نیز برای سرمایهگذاران صرفه دارد.
از همه فعالان اقتصادی دعوت میکنیم برای مشارکت در این طرحها وارد عمل شوند تا شاهد توسعه پایدار شهری و بهبود چهره شیراز باشیم.