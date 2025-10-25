استاندار البرز گفت: مدیران استان نباید به دنبال تعطیلات باشند؛ پنج‌شنبه و جمعه برای مدیران استان البرز تعطیل نیست و باید از هر فرصتی برای حل مشکلات مردم استفاده کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ عبداللهی در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گفت: مدیران استان باید در میدان خدمت به مردم باشند؛ پنج‌شنبه و جمعه برای مدیران البرز تعطیل نیست

وی با تأکید بر لزوم تقویت ارتباط مستقیم مدیران با مردم، گفت: مدیران باید در راستای کسب رضایتمندی عمومی و دیدار‌های چهره به چهره اهتمام جدی داشته باشند.

وی افزود: در حوزه پنجره واحد خدمات نیز باید اقدامات مؤثری انجام شود تا در صورت بروز اختلال، امور مردم متوقف نشود و دستگاه‌های مسئول سریعاً نسبت به رفع مشکل اقدام کنند.

استاندار البرز با انتقاد از برخی بی‌توجهی‌ها به حضور فعال مدیران، تصریح کرد: مدیران استان نباید به دنبال تعطیلات باشند؛ پنج‌شنبه و جمعه برای مدیران استان البرز تعطیل نیست و باید از هر فرصتی برای حل مشکلات مردم استفاده کنند.