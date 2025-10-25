به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مسئول بسیج اصناف استان خوزستان از آموزش سالانه ۳۰ هزار نفر از متقاضیان جواز کسب در قالب دوره‌های «فقه بازار» خبر داد و گفت: فروش آبزیان حرام گوشت در بازار استان از طریق مراجع قضایی پیگیری می‌شود.

احمد حاتمی اظهار کرد: بسیج اصناف خوزستان با هدف ترویج اخلاق اقتصادی و رعایت موازین شرعی در فعالیت‌های صنفی، دوره‌های آموزشی فقه بازار را در سراسر استان برگزار می‌کند. وی افزود: این کلاس‌ها ویژه افرادی است که قصد دریافت جواز کسب دارند و تاکنون مورد استقبال فعالان بازار قرار گرفته است.

او با اشاره به بازدید نماینده ولی‌فقیه در استان از محل برگزاری این دوره‌ها گفت: در این بازدید، روند آموزشی و محتوای کلاس‌ها در حوزه موضوعات حلال و حرام، معاملات شرعی و مسائل مربوط به اصناف مورد بررسی قرار گرفت.

حاتمی در ادامه به موضوع فروش آبزیان حرام گوشت در بازار استان اشاره کرد و افزود: در سطح خوزستان تعداد محدودی از افراد در توزیع این نوع آبزیان فعالیت دارند که با هماهنگی مجموعه قضایی و پیگیری نماینده ولی‌فقیه، برخورد قانونی با متخلفان در دستور کار قرار گرفته است.

وی یادآور شد: بر اساس قوانین قضایی، صید آبزیان حرام گوشت ممنوع است، اما در زمینه توزیع و عرضه آن نیاز به نظارت دقیق‌تر وجود دارد. به گفته او، هدف اصلی این پیگیری‌ها حمایت از سلامت و سفره حلال مردم خوزستان است.