مرجع دریایی جزیره بوموسی مهمترین مرکز کنترل و رصد شناور‌های نفت کش و پهن پیکر جهان است که به خلیج فارس وارد و یا خارج می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ محمد حسین سعادتمند رئیس اداره بندر و دریانوردی جزیره بوموسی گفت: روزانه دستکم صد‌ها فروند انواع کشتی در این مسیر رفت و آمد می‌کنند و درصورت هرگونه حادثه هم شناور‌های ناجی مرکز مرجع دریایی بوموسی در کمترین زمان آماده یاری رسانی به شناور‌های درخواست کننده کمک هستند.

احمد بنافی فرماندار شهرستان بوموسی گفت: دو کریدور بین المللی برای ورود به خلیج فارس و خارج شدن از این آبراهه مهم دنیا در آب‌های سرزمینی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و این ظرفیت بزرگ گذرگاهی موقعیت ایران و به ویژه جزیره بوموسی را در بازار حمل و نقل انرژی و کالا در جهان کم نظیر کرده است.

آب‌های شمال جزیره بوموسی با عمق مناسب تنها مسیر قابل تردد برای کشتی‌های اقیانوس پیمای نفت کش و یا کانتینر بر‌های پهن پیکر است.

تنگه هرمز در خلیج فارس - باب المندب در خلیج عدن و تنگه مالاکا در اقیانوس هند به مثلث طلایی تجارت دریایی مشهورند.

از بین این تنگه‌های مشهور جهان تنگه هرمز و دو کریدور بین المللی کشتیرانی در شمال جزیره بوموسی در خلیج فارس در آب‌های سرزمینی کشور ما واقع شده و ایران مهمترین کشور دنیا در تامین امنیت این منطقه راهبردی برای تجارت بین المللی نفت و کالا است.