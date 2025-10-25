پخش زنده
امروز: -
سالن ورزشی چندمنظوره بانش در شهرستان بیضا افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، سرپرست فرمانداری شهرستان بیضا گفت: با صرف هزینه ای افزون بر ۲۰۰ میلیارد ریال سالن چند منظوره مجموعه ورزشی شهدای بانش شهرستان بیضاء افتتاح و به بهره برداری رسید.
عبدالله بانشی افزود: تلاش می کنیم با برنامه ریزیهای لازم از این مکان ورزشی استفاده بهینه شود و تمام نوجوانان و جوانان این شهرستان از آن استفاده کنند.
در حاشیه مراسم افتتاحیه این طرح ورزشی خداجو مدیرکل ورزش و جوانان استان فارس نیز گفت: بدون شک احداث اماکن و زیر ساختهای ورزشی علاوه بر اینکه باعث ایجاد شور و نشاط در بین مردم به ویژه نوجوان و جوانان میشود، نقش مهمی نیز در کاهش آسیب و ناهنجاریهای اجتماعی دارد.
خداجو افزود: این طرح ورزشی چندین سال به صورت نیمه تمام رها شده بود که خدا را شکر با همکاری و همراهی همکارانم در اداره کل ورزش و جوانان استان فارس، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و فرمانداران این سالن ورزشی با بهترین کیفت و دارا بودن استانداردهای لازم افتتاح و به بهره برداری رسید.
همچنین در این مراسم اکبرپور نماینده مردم شهرستانهای بیضا و سپیدان در مجلس شورای اسلامی گفت: تلاش میکنیم سایر طرحهای ورزشی نیمه تمام این شهرستان از جمله سالن چند منظوره ورزشی کوشک هزار تا پایان امسال تکمیل شود و به بهره برداری برسد.