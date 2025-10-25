به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بشاگرد پیش بینی کرد امسال بیش از ۴۵۰ تُن محصول برداشت شود.

سیر در بشاگرد به صورت سنتی و کرتی کشت می‌شود.

اکبر سالاری افزود: سیر سرخ بشاگرد بدون استفاده از هرگونه کود و سموم شیمیایی تولید می‌شود و به همین علت محصولی سالم و ارگانیک است.

برداشت محصول اوایل اردیبهشت سال آینده آغاز می‌شود.

سیر تولید شده علاوه بر تامین نیاز استان به بازار‌های شهرستان‌های همجوار ارسال می‌شود.