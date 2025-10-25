پخش زنده
امروز: -
کشت سیر در ۹۰ هکتار از زمینهای کشاورزی شهرستان بشاگرد آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بشاگرد پیش بینی کرد امسال بیش از ۴۵۰ تُن محصول برداشت شود.
سیر در بشاگرد به صورت سنتی و کرتی کشت میشود.
اکبر سالاری افزود: سیر سرخ بشاگرد بدون استفاده از هرگونه کود و سموم شیمیایی تولید میشود و به همین علت محصولی سالم و ارگانیک است.
بیشتر بخوانید: صدور ۱۲ پروانه بهره برداری صنایع تبدیلی جدید در هرمزگان
برداشت محصول اوایل اردیبهشت سال آینده آغاز میشود.
سیر تولید شده علاوه بر تامین نیاز استان به بازارهای شهرستانهای همجوار ارسال میشود.