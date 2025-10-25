به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، صالحی فرد افزود: ثبت نام پذیرفته شدگان بر اساس حروف الفبا به مدت دو روز در مجتمع آموزشی رحمتیه ادامه دارد.

وی گفت: امسال ۷۵۱ نفر از طریق کنکور سراسری در مقاطع کاردانی، کارشناسی پیوسته، دکترای عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد و دانشکده علوم پزشکی بروجن پذیرش شدند.

صالحی فرد یادآور شد: پذیرفته شدگان در ۲۰ رشته تحصیلی شامل دندانپزشکی، پزشکی، پرستاری، مامایی، اتاق عمل، بهداشت عمومی، بهداشت محیط، بهداشت حرفه‌ای، فیزیوتراپی، فناوری اطلاعات سلامت، علوم آزمایشگاهی، هوشبری، بهداشت مدارس و فوزیت‌های پزشکی و ... هستند.

وی افزود: همچنین در مقاطع کارشناسی ارشد و کارشناسی ناپیوسته ۱۸۸ نفر پذیرش شدند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد خاطرنشان کرد: امسال برای اولین با راه اندازی رشته ارتوپدی در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ۳ دستیار در این رشته پذیرش شد.

کلاس‌های درسی دانشجویان جدیدالورود این دانشگاه از شنبه ۳ آبان ماه ۱۴۰۴ آغاز می‌شود که دو هفته اول در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد بصورت مجازی و پس از آن حضوری خواهد بود.