به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ فتحعلی‌لو مدیر آموزش و پرورش خوی، از بهسازی ۱۵۷ کلاس درس با ۶ هزار و ۳۱۲ مترمربع در چارچوب طرح شهید عجمیان در تابستان خبر داد و اعلام کرد: در صورت تامین اقلام از سوی نوسازی مدارس تا پایان سال تحصیلی، تعداد کلاس‌های بهسازی‌شده به ۴۰۰ مورد خواهد رسید.

مدیر آموزش و پرورش، در این رابطه ، تصریح کرد: این پروژه با هدف شاداب سازی و آماده‌سازی مدارس برای سال تحصیلی جدید و با همکاری گروه‌های جهادی بسیج دانش آموزی، بنیاد برکت و سازمان نوسازی مدارس اجرایی شده است.

فتحعلی‌لو، تاکید کرد: این طرح، علاوه بر بهسازی فیزیکی، نقش مهمی در فرهنگ‌سازی کار جمعی و تربیتی برای دانش‌آموزان ایفا کرده است.

مدیر آموزش و پرورش خوی، به ادامه اجرای این طرح در نیمه دوم سال نیز اشاره کرد و افزود: هدف ما بهسازی حداقل ۴۰۰ کلاس دیگر در این مدت است.

فتحعلی لو، بیان داشت : تمرکز اصلی بر روی مدارسی خواهد بود که نیاز بیشتری به بازسازی دارند تا محیطی مناسب و ایمن برای تحصیل دانش‌آموزان فراهم شود.

وی در پایان همچنین، از تلاش گروه‌های جهادی و بسیج دانش آموزی در اجرای این طرح قدردانی و بر اهمیت مشارکت مردمی در ارتقای کیفیت فضاهای آموزشی شهرستان تاکید کرد.