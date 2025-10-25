به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ مدیرکل اجتماعی و فرهنگی استانداری هرمزگان گفت: براساس موافقت رئیس سازمان امور اجتماعی کشور، نام نویسی داوطلبان تا دوشنبه پنجم آبان‌ماه ادامه دارد.

سپیده جوادی افزود: هدف از این اقدام فراهم‌سازی زمینه مشارکت حداکثری سازمان‌های مردم‌نهاد است.

وی گفت: سومین دوره این انتخابات در هرمزگان، ۲۴ آذر به صورت همزمان با سراسر کشور برگزار می‌شود.

مدیرکل اجتماعی و فرهنگی استانداری هرمزگان افزود: این انتخابات ویژه تشکل‌های مردم‌نهاد دارای مجوز از وزارت کشور، استانداری هرمزگان و فرمانداری‌های تابعه است و تنها تشکل‌های دارای فعالیت مستمر و مؤثر، می‌توانند در این رویداد مدنی شرکت کنند.