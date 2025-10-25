شمار مبتلایان به تب دنگی در هرمزگان، از ابتدای سال تاکنون به ۹۵ تَن رسید.

شمار مبتلایان به تب دنگی در هرمزگان به ۹۵ تَن رسید

شمار مبتلایان به تب دنگی در هرمزگان به ۹۵ تَن رسید

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: از این شمار ۲۴ تَن خانم و بقیه آقا، با میانگین سنی ۳۷ سال هستند.

یحیی میرزاده افزود: از ابتدای سال تاکنون ۲۴ تَن بر اثر بیماری تب دنگی در بیمارستان‌های استان بستری، و پس از مدتی با حال عمومی خوب مرخص شده‌اند.

وی گفت: اکنون ۲ تن از بیماران همچنان در بیمارستان بستری هستند.

افرادی که به تب دنگی مبتلا شده‌اند تا دو هفته باید از پشه بند استفاده کنند تا دوباره مورد گزش پشه آئدس قرار نگیرند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: ۹۰ تن از مبتلایان ایرانی و ۵ تن اتباع ساکن در کشور هستند.

میرزاده گلشهر را از نقاط آلوده شهرستان بندرعباس عنوان کرد و افزود: همه ۹۰ تن مبتلا شده در استان، همگی از شهرستان بندرعباس هستند.

تب دنگی یکی از بیماری‌های منتقله است که تنها با گزش پشه آئدس به فرد منتقل می‌شود.

تنها راه مؤثر مقابله با پشه آئدس، حذف محل‌های تخم‌ریزی مانند آب‌های راکد کولر‌ها، آب زیرگلدان‌ها، لاستیک‌های فرسوده رها شده، قوطی‌ها و بطری ها، قایق‌های فرسوده و چاله‌های آسانسور است.

بیشتربخوانید:آغاز طرح تفکیک پسماند از مبدأ در بندرعباس

بنابر توصیه دانشگاه علوم پزشکی، در صورت بروز علائم تب دنگی شامل تب بالا، سردرد شدید، درد عضلات و مفاصل و جوش‌های پوستی، بلافاصله به مراکز درمانی مراجعه کنند.

پارسال ۳۵ تن در هرمزگان به بیماری تب دنگی مبتلا شدند.

تب دنگی از سال ۹۸ در هرمزگان شناسایی شد.