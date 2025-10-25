احیای تالاب اللهآباد آبیک با همکاری ایران و آکادمی علوم چین
تالاب اللهآباد آبیک، به دستور مستقیم رئیس جمهور و با همکاری مشترک ایران و آکادمی علوم چین، در قالب یک پروژه پایلوت ملی احیا خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین،
هاشمی مدیر کل حفاظت محیط زیست در خبر 20 شبکه قزوین گفت: این پروژه با هدف مقابله با کانونهای گرد و غبار ناشی از بهرهبرداری بیرویه از منابع آبی و تغییر کاربری اراضی در این منطقه، آغاز به کار میکند.
وی افزود: هدف از این طرح رفع مشکلات زیستمحیطی تالاب اللهآباد (با وسعت تقریبی ۴۸ هزار هکتار) است که به دلیل برداشت بیرویه آب زیرزمینی و چرای دام، به یک کانون گرد و غبار بزرگ تبدیل و استانهای البرز و تهران را تحت تأثیر قرار داده است.
به گفته هاشمی؛ این طرح برای اولین بار در سطح کشور به صورت پایلوت (نمونه اولیه) اجرا میشود تا پس از موفقیت، الگویی برای نجات تالابهای در معرض خطر دیگر در سراسر کشور باشد. فاز اجرایی پروژه با اعتبار ۵۲۰ میلیارد تومان آغاز خواهد شد.
هاشمی با اشاره به اقدامات اجرایی کلیدی در فاز اول گفت: ایجاد مالچهای زیستی در سطح ۷۰۰ هکتار، ایجاد بادشکنهای زنده و غیرزنده در حدود ۵۰۰ هکتار، بازگردانی آبراههها و انسداد زهکشها در حدود ۴۰ کیلومتر و برنامهریزی برای توانمندسازی جوامع محلی از جمله این برنامه ها است.
وی ادامه داد: تفاهمنامهای میان سازمان حفاظت محیط زیست کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور، آکادمی علوم چین و دانشگاه تهران منعقد خواهد شد و پس از فاز اجرایی اولیه، یک کمیته راهبردی با مشارکت ایران و چین تشکیل خواهد شد تا برای تأمین مالی چند منبعی و تدوین بستههای پروژه محور برای فازهای بعدی برنامهریزی کند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اعلام کرد: مراحل نهاییسازی و امضای تفاهمنامه به زودی و با پیگیریهای مستمر صورت خواهد گرفت تا دستورات اجرایی صادر شود.