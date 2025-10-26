پخش زنده
امروز: -
تیم فوتبال ویارئال در هفته دهم فوتبال لیگای اسپانیا مقابل میزبانش والنسیا پیروز شد و در رده سوم جدول قرار گرفت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج هفته دهم فوتبال لیگای اسپانیا که شنبه شب برگزار شد به این شرح است:
جیرونا ۳ – ۳ رئال اویدو
اسپانیول یک – صفر الچه
آتلتیک بیلبائو صفر – یک ختافه
والنسیا صفر – ۲ ویارئال
برنامه ادامه مسابقات به این شرح است - یک شنبه ۴ آبان:
رئال مایورکا – لوانته
رئال مادرید – بارسلونا (داربی ال کلاسیکو)
اوساسونا – سلتاویگو
رایو وایکانو – دپورتیوو آلاوس
رئال بتیس - آتلتیکومادرید
در جدول لیگای اسپانیا تیم رئال مادرید با ۲۴ امتیاز در صدر است و تیمهای بارسلونا با ۲۲، ویارئال با ۲۰ امتیاز دوم و سومند.