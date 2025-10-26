تیم فوتبال ویارئال در هفته دهم فوتبال لیگای اسپانیا مقابل میزبانش والنسیا پیروز شد و در رده سوم جدول قرار گرفت.

پیروزی ویارئال و صعود به رده سوم جدول

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج هفته دهم فوتبال لیگای اسپانیا که شنبه شب برگزار شد به این شرح است:





جیرونا ۳ – ۳ رئال اویدو

اسپانیول یک – صفر الچه

آتلتیک بیلبائو صفر – یک ختافه

والنسیا صفر – ۲ ویارئال



برنامه ادامه مسابقات به این شرح است - یک شنبه ۴ آبان:



رئال مایورکا – لوانته

رئال مادرید – بارسلونا (داربی ال کلاسیکو)

اوساسونا – سلتاویگو

رایو وایکانو – دپورتیوو آلاوس

رئال بتیس - آتلتیکومادرید



در جدول لیگای اسپانیا تیم رئال مادرید با ۲۴ امتیاز در صدر است و تیم‌های بارسلونا با ۲۲، ویارئال با ۲۰ امتیاز دوم و سومند.