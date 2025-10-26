تیم فوتبال پالایش نفت بندرعباس مقابل پارس جنوبی جم به تساوی دست یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ در چارچوب هفته دهم لیگ دسته اول فوتبال کشور دیشب تیم پالایش نفت بندرعباس در ورزشگاه خلیج فارس مقابل پارس جنوبی جم به تساوی ۱-۱ رسید.

علی پورمحمد برای پالایش نفت بندرعباس و همایون افتخاری برای پارس جنوبی جم گلزنی کردند.

همچنین دیگر نماینده استان؛ تیم شناورسازی قشم مقابل تیم سایپا تهران با نتیجه ۳ بر صفر مغلوب شد.

در جدول رده بندی تیم پالایش نفت بندرعباس با کسب ۱۱ امتیاز در رده دوازدهم و شناورسازی قشم با ۹ امتیاز در رده چهاردهم قرار گرفتند.