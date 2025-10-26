کارگروه اضطرار کاهش آلودگی هوای خراسان رضوی ،یکشنبه چهارم آبان، در مشهد هشدار خودمراقبتی صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس کارگروه اضطرار کاهش آلودگی هوای استان خراسان رضوی گفت: بهدنبال انباشت آلاینده‌ها و تداوم وضعیت ناسالم، هشدار خود مراقبتی برای شهروندان کلانشهر مشهد در روز یکشنبه (چهارم آبان ماه) صادر شد. ‬

علیرضا قامتی افزود: بر این اساس توصیه می‌شود شهروندان علاوه بر رعایت بحث حفاظت فردی و استفاده از ماسک با محدود کردن یا حذف تردد‌های غیر ضروری در فضای باز و حتی تردد با وسیله نقلیه شخصی از درگیر شدن با این آلاینده‌ها پیشگیری کنند. ‬

‫‫وی اظهار کرد: در این شرایط افراد دارای بیماری زمینه‌ای تنفسی و قلبی، کودکان، افراد سالخورده، مادران باردار و افراد دچار حساسیت‌های پوستی باید از تردد در سطح شهر خودداری کنند. ‬

‫‫رئیس کارگروه اضطرار کاهش آلودگی هوا استان خراسان رضوی تاکید کرد: شهروندان در مشهد باید از پیاده‌روی و ورزش‌های عمومی در فضای باز خودداری و امور خود را به وقت دیگری موکول کنند و همچنین تمامی فعالیت‌های ورزشی در شهر مقدس مشهد به ویژه در مدارس برای امروز (یکشنبه) ممنوع است. ‬